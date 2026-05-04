Мусаев ответил, сколько игроков не хватает «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на кадровые проблемы в команде.

«Нам не хватает одного‑двух футболистов [для ротации состава]. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришел поздно, ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре.

Мы немного были не готовы к травме Са. Мы смогли справиться с заменой Дугласа. Просто мы должны понимать, что практически всегда была одна игра в неделю, а сейчас Кубок страны. Играем через два дня на третий, через три на четвертый, это требует больших сил.

На матч Кубка России против «Динамо» нужно выпускать сильнейший состав, сделаем всe, что в наших силах, чтобы пройти дальше», – сказал Мусаев.