Мусаев ответил, сколько игроков не хватает «Краснодару»

4 мая, 19:49
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на кадровые проблемы в команде.

«Нам не хватает одного‑двух футболистов [для ротации состава]. Очень сложный момент с травмой Виктора Са. Боселли пришел поздно, ему еще нужно время, чтобы адаптироваться к нашей игре.

Мы немного были не готовы к травме Са. Мы смогли справиться с заменой Дугласа. Просто мы должны понимать, что практически всегда была одна игра в неделю, а сейчас Кубок страны. Играем через два дня на третий, через три на четвертый, это требует больших сил.

На матч Кубка России против «Динамо» нужно выпускать сильнейший состав, сделаем всe, что в наших силах, чтобы пройти дальше», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ и находится в шаге от выхода в суперфинал FONBET Кубка России.
  • Им осталось сыграть дважды с «Динамо» и против «Оренбурга».
  • Зимой клуб потратил на усиление состава 3,85 млн евро, а продал игроков на 6,82 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1777915273
Уже почти Уральские пельмени, и так целый ансамбль актеров.
Ответить
trener7
1777917109
Ну эти вопросы к руководству команды. Продажи и сдачи в аренду, а где усиление?
Ответить
zigbert
1777968054
Краснодар играет практически одним составом но так или иначе удается удерживать лидирующие позиции.
Ответить
Argon
1778193072
В Европе играют и в кубках, и в чемпионатах, и ЛЧ, и прочих европейских клубах. Времени пивка попить между матчами нет. Так что эти жалобы - ерунда!
Ответить
