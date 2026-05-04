Стало известно, кто будет адвокатом Заболотного в допинговом деле

Юрист Анна Анцелиович сообщила, что будет защищать нападающего «Спартака» Антона Заболотного, попавшегося на допинге.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Я представляю интересы Антона Заболотного», – сказала Анцелиович, которая с декабря 2015-го по март 2017-го года была исполняющей обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.
