  • Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: BAIv пробил миллион!

Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: BAIv пробил миллион!

4 мая, 14:37
15

Время между майскими праздниками считаем оптимальным для подведения итогов минувшего, апрельского, сезона нашего уютного «Конкурса прогнозов». Позади сотни матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

С особой радостью сообщаем, что победитель в этот раз пробил миллион заработанных баллов! Настолько прекрасно себя проявил болельщик «Краснодара» BAIv. Раскидал всех своими прогнозами и «поднял» более чем миллион баллов. Наши аплодисменты. Обладатель второго места отстал на более чем 300 тысяч.

Отметим SHAR522, заскочившего в топ-5 во втором сезоне подряд. Стабильность – тоже здорово.

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. BAIv – 1 028 451 балл.

2. БеZуМныЙ – 694 253.

3. Боров мясной – 611 640.

4. Mavlu – 456 951.

5. SHAR522 – 441 018.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для BAIv до 1000 для SHAR522.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону. Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (15)
АК 68
1777895206
Поздравления победителю и всей пятёрке!!! Достойные результаты!
Ответить
Император 1
1777895270
Поздравляю, миллион очень много, удачи всем в следующем сезоне. Спасибо Бомбардиру за работу с конкурсом— всё действительно очень быстро раборает
Ответить
Айболид
1777895274
Поздравления . Однозначно !
Ответить
БеZуМныЙ
1777895692
Целый месяц работал не покладая рук, держась за 1 место. А тут парень за один тур с низа прыгнул на 1 место. Повезло ему со ставками. Такое редко бывает. Поздравляю. :)
Ответить
Цугундeр
1777903366
BAIv крут. Достойному челу-достойный результат!
Ответить
BAIv
1777911264
Всем спасибо! Первый раз получилось.
Ответить
zigbert
1777913633
Balv с победой! Все сложилось довольно удачно. Призеры тоже показали незаурядную игру,молодцы. Что касается оптимизации "Конкурса" то тут тоже нельзя не отметить положительные моменты.
Ответить
Император Бомжей
1777913716
Подарите уже что то ценное!)) плойку или айфон
Ответить
Красногвардейчик
1777961851
А почему второго призёра по никнейму не назвали?))
Ответить
