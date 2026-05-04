Итоги апрельского сезона «Конкурса прогнозов»: BAIv пробил миллион!

Время между майскими праздниками считаем оптимальным для подведения итогов минувшего, апрельского, сезона нашего уютного «Конкурса прогнозов». Позади сотни матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

С особой радостью сообщаем, что победитель в этот раз пробил миллион заработанных баллов! Настолько прекрасно себя проявил болельщик «Краснодара» BAIv. Раскидал всех своими прогнозами и «поднял» более чем миллион баллов. Наши аплодисменты. Обладатель второго места отстал на более чем 300 тысяч.

Отметим SHAR522, заскочившего в топ-5 во втором сезоне подряд. Стабильность – тоже здорово.

Полностью пятерка лучших выглядит так.

1. BAIv – 1 028 451 балл.

2. БеZуМныЙ – 694 253.

3. Боров мясной – 611 640.

4. Mavlu – 456 951.

5. SHAR522 – 441 018.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для BAIv до 1000 для SHAR522.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к майскому сезону. Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Спасибо за внимание.