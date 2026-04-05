  • Итоги мартовского сезона «Конкурса прогнозов»: Рыло свина – лучший за явным преимуществом

5 апреля, 14:55
43

В начале апреля подошел к концу мартовский сезон нашего уютного «Конкурса прогнозов». Это значит, что мы по традиции собираемся и поздравляем лучших. Тех, кто оказался точнее других в своих сложных умозаключениях насчет результатов футбольных матчей.

Победителем оказался участник под оригинальным ником Рыло свина. Он взял главный трофей сезона не впервые. Помог победный опыт. Преимущество над вторым местом получилось весомым – почти 150 тысяч баллов. В прошлом месяце все было гораздо плотнее.

Пятерка лучших оказалась полностью новой по сравнению с прошлым месяцем.

Полностью она выглядит так.

1. Рыло свина – 649 790 баллов.

2. SHAR522 – 501 561.

3. anatolich72 – 395 764.

4. Джанни Родари – 375 071.

5. Arthur 75 – 368 426.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Рыла свина до 1000 для Артура.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к апрельскому сезону. Обратим внимание, что в марте мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (43)
Император 1
1775213065
Поздравляю, огромный отрыв. Всем удачи)
boris63
1775215399
Мои поздравления победителям, да и организаторам! Один из лучших сезонов и по организации, и по всему, что связано с игрой. Но расслабляться никак нельзя. Самый оптимальный вариант по выдачи на игру — пять тысяч, по выходным можно и по десять, но никак не по двадцать и тем более не по тридцать. Всем добра!
zigbert
1775216654
Победителя и призеров с победой!
Красногвардейчик
1775220260
Понравился заголовок ,,РЫЛО СВИНА,,))) А вообще, такие провокационные никнеймы, я просто блочил бы!!! Обращаюсь к администрации сайта...по-думайте над этим, эти никнеймы создаются только для провокаций и срача
Император Бомжей
1775282146
А мне не нравится конкурс прогнозов, его организация в целом. Сделали бы топ 5 матчей в день, давали бы условно 10к баллов и возможность собирать экспрессы)))
anatolich72
1775289380
Отрыв солидный , приперло в один день, но это тоже надо попасть в десяточку.
Рыло свина
1775331514
А циферку в профиле можно под медалькой увеличить, а то там единичка стоит..
_Marqella_
1775364108
Поздравляю!!
Anton1969
1775382353
Мои поздравления!!!
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
«Спартак» выиграл серию пенальти впервые за 32 года
Вчера, 23:34
2
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
3
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
137
Федотов разобрал пенальти в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 22:45
11
ВидеоЧерданцев прошелся по Барко за незабитый пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:37
9
ВидеоРеакция Ловчева на странный пенальти Барко
Вчера, 22:24
4
Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Краснодаром»
Вчера, 22:17
«Такого хамства не припомню»: Мусаев – после матча с «Динамо»
Вчера, 21:59
10
Видео«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:38
33
ФотоИгроки «Спартака» едва не подрались между собой
Вчера, 21:31
3
Энрике не побоялся поставить Сафонова на «Ливерпуль», несмотря на «привозы» в двух матчах подряд
Вчера, 21:24
1
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
ВидеоФанаты «Зенита» назвали каждого игрока «Спартака» свиньей
Вчера, 20:49
39
Игрок «Краснодара» удалился во втором матче подряд
Вчера, 20:44
4
Кубок России. «Динамо» и «Краснодар» обошлись без голов, у москвичей 4 матча без побед
Вчера, 20:21
26
ФотоКордоба руководил «Краснодаром» в матче с «Динамо»
Вчера, 20:07
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 8 апреля 2026
Вчера, 19:50
10
Все новости
