Фанаты «Зенита» показали два баннера, которые не допустили на матч со «Спартаком»    

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что клубу не согласовали два баннера на кубковую игру со «Спартаком».

«Данные изображения не соответствуют нравственно-культурным ценностям России. (с)

На предстоящий кубковый матч против «Спартака» мы планировали перфоманс, в сюжете которого хотели обыграть выражение, прилипшее к «Зениту» в последние годы – «Империя Зла»

В ходе согласования нам доступно объяснили, что не стоит обращать внимание на происки недоброжелателей, ведь по сути «Зенит» – это лучшее, что есть в российском футболе. Нам пришлось согласиться с мнением РФС, и мы решили переделать эскиз на «Империю Добра». Но, к нашему глубочайшему сожалению, и этот рисунок не был согласован функционерами.

В связи с этим доводим до вашего сведения, что «упырям» не место на стадионе. Это от лукавого. Точка», – говорится в сообщении.