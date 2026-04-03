  • Фанаты «Зенита» показали два баннера, которые не допустили на матч со «Спартаком»    

Фанаты «Зенита» показали два баннера, которые не допустили на матч со «Спартаком»    

3 апреля, 10:24
18

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что клубу не согласовали два баннера на кубковую игру со «Спартаком».

«Данные изображения не соответствуют нравственно-культурным ценностям России. (с)

На предстоящий кубковый матч против «Спартака» мы планировали перфоманс, в сюжете которого хотели обыграть выражение, прилипшее к «Зениту» в последние годы – «Империя Зла»

В ходе согласования нам доступно объяснили, что не стоит обращать внимание на происки недоброжелателей, ведь по сути «Зенит» – это лучшее, что есть в российском футболе. Нам пришлось согласиться с мнением РФС, и мы решили переделать эскиз на «Империю Добра». Но, к нашему глубочайшему сожалению, и этот рисунок не был согласован функционерами.

В связи с этим доводим до вашего сведения, что «упырям» не место на стадионе. Это от лукавого. Точка», – говорится в сообщении.

  • Матч FONBET Кубка России «Зенит»«Спартак» пройдет 8 апреля.
  • Многие фанаты российских клубов бойкотируют игры РПЛ из-за введения FanID, который не используется в кубковых играх.

Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с «Зенитом»
Прогноз Быстрова на кубковый матч «Зенит» – «Спартак»
Кержаков ответил на слова Кахигао о судействе в матчах «Спартака» и «Зенита»
Источник: телеграм-канал «Ландскрона»
Император 1
1775202646
Я уж подумал, что-то матерное хотели
Бумбраш
1775203116
Второй рисунок это прям зино-глорики ( прокс,княгиня,Галина,дыролидка,литейный и их боты)
Айболид
1775204551
Лукойловский РФС щемит парней админресурсом .
NewLife
1775205095
Дурачки, надо было сделать баннер ЗПРФ, чтобы все встало на свои места))
acor94
1775205305
Упырям, это сотрудникам рфс? А они и так не ходят. Это люди который ненавидят футбол. Их цель высосать все бабки, перед тем как этот вид спорта сдохнет в нашей стране.
...уефан
1775208980
...они же дети! Дети егэшников...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775210864
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо было сделать баннер РФСПРФ ⚽️
Прокс
1775237515
Натягивают Раинку, Бумбараша и гендельфалайн !!! шахтёр как всегда прикусил!!!
DMитрий
1775249831
В нашей стране всё делается для того, чтобы "поддержать" народ: Кино, мессенджеры, туризм, спорт, цены на товары, налоги, и т.п. и т.д. Вот футбол уже стал ТЮЗом. Все приходят, слажено садятся на свои стульчики и довольные смотрят, хлопая картонками, ни хера не понимая, происходящего на арене. Разве что не кричат как в 70-е: судью на мыло! До тошноты противно видеть это дилетантство. Но это пока ещё, скоро будет. "Стадом" надо управлять - так же в умах владык проносится! Гласности НЕТ - лозунг СССР! Ох как же это похоже на то, что описано в романе антиутопии Джорджа Оруэлла 1984. Бомбардир, как переобувшиеся последователи "новой нравственной мысли России" должны по идеи меня забанить за этот пост, но если оставят, то буду думать, что не все ещё Кончин Ины в этой славной КНДР!
