Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил кубковое поражение от «Крыльев Советов».
- Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.
- В серии пенальти победили самарцы.
- «Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.
– Что с эмоциями, почему не удалось победить?
– Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча в конце первого тайма. Больше у соперника не было никаких моментов.
– Насколько критичен для «Локомотива» вылет из Кубка?
– Максимально критичен.
– Получается, будет возможность полностью сосредоточиться на чемпионате?
– Получается так.
Источник: «Матч ТВ»