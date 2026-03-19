Батраков назвал причины вылета «Локомотива» из Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил кубковое поражение от «Крыльев Советов».

Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.

В серии пенальти победили самарцы.

«Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.

– Что с эмоциями, почему не удалось победить?

– Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча в конце первого тайма. Больше у соперника не было никаких моментов.

– Насколько критичен для «Локомотива» вылет из Кубка?

– Максимально критичен.

– Получается, будет возможность полностью сосредоточиться на чемпионате?

– Получается так.