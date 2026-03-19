Адиев объяснил, как «Крылья» выбили «Локомотив» из Кубка России

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о кубковой победе над «Локомотивом».

Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2.

В серии пенальти победили самарцы.

«Крылья» в следующем раунде турнира сыграют с ЦСКА.

– Почему получились два разных тайма?

– Это психология, это нам свойственно на протяжении всего чемпионата. Где‑то пытаемся удерживать счет, отсюда и такая концовка.

В своих выпадах мы могли и третий забивать, забей тот же Чинеду, мы бы по большой части закрыли игру, но прижались к своим воротам.

Мы понимали, что «Локомотив» очень силен на стандартах, они нам и в чемпионате так забили, и здесь. Хорошо, что в серии пенальти вышло в нашу сторону.

В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Они нас эмоционально гнали вперед. Я увидел характер нашей команды.

Мы пропустили гол, и вот этот всплеск эмоций болельщиков, когда они нас начали гнать вперед и у ребят проснулась злость, позволили в концовке первого тайма провести очень хороший отрезок, где мы дважды забили. Это в первую очередь заслуга наших болельщиков.