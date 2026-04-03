Вратарь «Зенита» перешел в зарубежный чемпионат

Голкипер Никита Гойло перешел из «Зенита» в «Витебск».

27-летний футболист будет выступать за клуб из Беларуси до конца года на правах аренды.

«Зенит» ранее отдавал Гойло в аренду в «Акрон», «Пари НН», «Сочи» и «Динамо Мх».

В основном составе петербуржцев он играл только в неофициальных матчах. С «Зенитом» вратарь стал обладателем Суперкубка России-2023.

В РПЛ Гойло играл за «Пари НН» и «Сочи», провел 21 матч, пропустил 31 гол, провел 4 встречи на ноль.