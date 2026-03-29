  • Литвинов – о кубковом матче с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш»

Литвинов – о кубковом матче с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш»

29 марта, 11:10
3

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом»

«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» – тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы. Но с «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше», – сказал Литвинов.

  • Кубковая игра «Зенит»«Спартак» пройдет 8 апреля.
  • Петербуржцы победили москвичей со счетом 2:0 14 марта в 21-м туре РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Литвинов Руслан
Комментарии (3)
...уефан
1774773207
...какой гад, тебя дурака, постоянно за язык тянет, реваншист ты наш белобрысый!?...
ПалкоВводецъ007
1774780643
Какой реванш? Хряки в Петербурге не выигрывали 14 лет!!! И ещё 20 не выиграют! Так что Литвинов не в твоей жизни свинарня победит Зенит в Санкт-Петербурге. Гыгыгы
