Литвинов – о кубковом матче с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом»
«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» – тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы. Но с «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше», – сказал Литвинов.
- Кубковая игра «Зенит» – «Спартак» пройдет 8 апреля.
- Петербуржцы победили москвичей со счетом 2:0 14 марта в 21-м туре РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»