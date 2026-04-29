Газзаев двумя словами описал матч «ПСЖ» – «Бавария»

Российский тренер Валерий Газзаев поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Считаю, что это просто эталон футбола. «ПСЖ» и «Бавария» были с 1-й и до 90-й минуты в отличном функциональном состоянии. Техническое оснащение, гибкость, интенсивность, скоростные качества.

Причем техническое оснащение очень серьезное не только у игроков атаки, но и средней линии, обороны. Все лучшее, что есть в футболе, было продемонстрировано вчера в матче. Мы должны к этому стремиться.

Очень радостно, что в этой встрече был заметный след российского футбола. Сафонов и Хвича прошли через систему российского футбола. Значит, у нас могут быть такие же звезды.

Эту игру надо показывать в академиях, чтобы ребята понимали, к чему надо стремиться. Это очень важно. Я был просто потрясен увиденным», – сказал Газзаев.