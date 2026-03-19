Все пары ближайшего раунда Кубка России

После матча «Крылья Советов» – «Локомотив» (2:2, 5:4 по пенальти) определились все пары следующего раунда FONBET Кубка России.

Финал Пути РПЛ

«Краснодар» – «Динамо» (два матча)

2-й этап полуфинала Пути регионов

«Зенит» – «Спартак» (один матч)

«Крылья Советов» – ЦСКА (один матч)