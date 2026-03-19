Все пары ближайшего раунда Кубка России

После матча «Крылья Советов» – «Локомотив» (2:2, 5:4 по пенальти) определились все пары следующего раунда FONBET Кубка России.
Финал Пути РПЛ
«Краснодар» – «Динамо» (два матча)
2-й этап полуфинала Пути регионов
«Зенит» – «Спартак» (один матч)
«Крылья Советов» – ЦСКА (один матч)
- Суперфинал этого розыгрыша FONBET Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая. Крупнейший стадион России примет главный матч турнира в пятый раз подряд.
- Действующий победитель – ЦСКА. Если москвичи выиграют трофей и в этом году, то станут единоличными лидерами по взятым Кубкам России.
- Всего в этом сезоне Кубка России поучаствовали 104 клуба, включая любительские команды. Лучший бомбардир – Данила Козлов из ЦСКА (пять забитых мячей).
