Ловчев назвал проблему в игре «Спартака», которую не решил Карседо

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что пока рано делать выводы о работе главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

– Как смотрите на последние результаты «Спартака»?

– Я не смотрю на эти победы – я смотрю на качество футбола. Пока его не хватает. Как «Спартак» испытывал проблемы в обороне, так они и остаются. Но [Карседо] работает совсем недолго. В «Спартаке» в принципе тяжело работать из‑за давления. Дайте ему время. Если кто‑то говорит, что он плохой тренер – по четырем матчам такие выводы делать нельзя.

Я работал с выдающимися специалистами – Лобановским, Бесковым, Симоняном – и все они долгие годы трудились в своих клубах. А здесь все ждут «старика Хоттабыча», который придет и сразу все выиграет. Но такого не бывает: в мире нет тренера, который выигрывает всегда. Дайте человеку поработать – и тогда станет понятно, правильное ли решение приняли люди, которые его приглашали.