Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало реакцию на скорый матч со «Спартаком».
В апреле команды сыграют в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.
«В Кубке играем со «Спартаком» дома, 7-9 апреля.
Будут ли пенальти, пока не сообщается. Будут», – написали петербуржцы.
- Суперфинал этого розыгрыша FONBET Кубка России состоится в «Лужниках» 24 мая. Крупнейший стадион России примет главный матч турнира в пятый раз подряд.
- Действующий победитель – ЦСКА. Если москвичи выиграют трофей и в этом году, то станут единоличными лидерами по взятым Кубкам России.
- Всего в этом сезоне Кубка России поучаствовали 104 клуба, включая любительские команды. Лучший бомбардир – Данила Козлов из ЦСКА (пять забитых мячей).
Источник: телеграм-канал «Кафешка»