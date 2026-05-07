Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).
– Как вам матч?
– Хорошие впечатления от игры.
– А качество?
– Обалденное.
Единственный гол на десятой минуте забил спартаковский воспитанник Руслан Литвинов. У него получился дальний удар.
- Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
- У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»