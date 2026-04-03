Назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ

РФС назвал имена судей, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

4 апреля (суббота)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Максим Белокур; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Динамо Мх» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

6 апреля (понедельник)

«Сочи» – «Рубин»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.