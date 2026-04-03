Назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ

3 апреля, 11:14
4

РФС назвал имена судей, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

4 апреля (суббота)

«Акрон» – ЦСКА: судья – Владимир Москалeв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Ростов»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Максим Белокур; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

«Динамо Мх» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

6 апреля (понедельник)

«Сочи» – «Рубин»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Зенит Крылья Советов Динамо Оренбург Ахмат Краснодар Пари НН Ростов Динамо Мх Балтика Спартак Локомотив Сочи Рубин Карасев Сергей Шадыханов Павел Москалев Владимир Кукуляк Евгений Фролов Антон Шафеев Рафаэль Танашев Инал Новиков Никита
Комментарии (4)
Цугундeр
1775206854
Забегали.)) Лёгкий шухер пока...
Бумбраш
1775212506
Думаю кукуямба Махачкале долг вернёт,заодно и Балтику застопорит
СПОРТ 21 века
1775246893
Зачем Балтике поставили этого кретина? Зачем душить команду, которая хочет написать свою историю? Маленький гадкий утёнок должен стать белым красивым лебедем. Так гласит сказка Андерсена. АндерсОн в Балтике тоже есть, и его в клубе уже прозвали "волшебником". Но против Кукуляка волшебства не бывает. Ещё и на всю страну будут показывать. Пусть простят калининградские фанаты, но это будет унижение. Ребята, к сожалению, вас в этой игре убьют наглым и подлым образом. Крепитесь. Хотелось бы ошибиться, но Махачкала НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛА Балтике дома. Ни Динамо, ни Анжи. Шансов у калининградцев прервать эту статистику с таким персонажем как Евгений Кукуляк практически нет...
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
