Игрок «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк»

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков оценил решение назначить пенальти в ворота его команды в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Пенальти в матче против «Зенита»? Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не скажешь. Все всe видели, все всe сказали, но ничего не изменится», – сказал Глушков после игры 22-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).