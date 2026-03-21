  • Игрок «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк»

Игрок «Динамо Мх» – о пенальти в пользу «Зенита»: «Вся страна видела этот цирк»

Вчера, 20:36
3

Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков оценил решение назначить пенальти в ворота его команды в матче FONBET Кубка России с «Зенитом».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Пенальти в матче против «Зенита»? Вся страна видела этот цирк, что я могу сказать? Ничего не скажешь. Все всe видели, все всe сказали, но ничего не изменится», – сказал Глушков после игры 22-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в том матче.

Источник: Metaratings.ru
Комментарии (3)
Artemka444
1774115472
Вы играть научитесь нормально так то
Ответить
FWSPM
1774122164
Самое смешное что у них даже не было кадра с той стороны где был предпологаемый контакт.
Ответить
