Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Я же смотрю телеэкран, как и все телезрители. Там на стадионе тоже есть телеэкран. Повтор. Я много раз смотрел. Но я убеждeн, что шипами зацепил наш футболист Кондаков землю. А защитник никаких нарушений не делал.

Но может быть есть видеокамеры какие-то другие у ВАР. Поэтому такой резонанс. Но по телевидению не видно было нарушения правил», – сказал Орлов.