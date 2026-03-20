Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».
В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.
«Я же смотрю телеэкран, как и все телезрители. Там на стадионе тоже есть телеэкран. Повтор. Я много раз смотрел. Но я убеждeн, что шипами зацепил наш футболист Кондаков землю. А защитник никаких нарушений не делал.
Но может быть есть видеокамеры какие-то другие у ВАР. Поэтому такой резонанс. Но по телевидению не видно было нарушения правил», – сказал Орлов.
- В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
- На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.
Источник: радио «Зенит»