Реакция Орлова на пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»

Сегодня, 10:43
36

Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче FONBET Кубка России с «Динамо Мх».

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«Я же смотрю телеэкран, как и все телезрители. Там на стадионе тоже есть телеэкран. Повтор. Я много раз смотрел. Но я убеждeн, что шипами зацепил наш футболист Кондаков землю. А защитник никаких нарушений не делал.

Но может быть есть видеокамеры какие-то другие у ВАР. Поэтому такой резонанс. Но по телевидению не видно было нарушения правил», – сказал Орлов.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Источник: радио «Зенит»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач80
1773999237
Сейчас вылезет айболитка, со своим: "гаспромвсёкупил", и будет прав=)))
Ответить
Дубина
1773999517
Еще можно зени придумать правило - если команда соперника находится на чужой половине поля с мячиком пол минуты то мяч соответственно отдается автоматически им.а если случается передержка то в пенальти! мюллеру надо правила свои чуть переписать...
Ответить
Strig
1774000290
прозрел даже старый... а молодые хотят видимо выслужиться
Ответить
gor77
1774000868
Фигово другое. Все знают, что это чистокровная липа, но никто ничего менять не будет. А вот 3 очка не уберут за такую "победу".((( И даже за..ут переигровку устраивать.)))))
Ответить
Бриг
1774001027
Орлов не видел, но убежден, потому что обижен на Зенит за что-то. Как и все нижеподписавшиеся.
Ответить
Garrincha58
1774001637
Кондакову надо уже сказать, что его никто не трогал он сам упал
Ответить
Good_win_ФКСМ
1774002451
даже старый маразматик признает, что пенальти "левый"... судя по тенденции, скоро мюллер внесет изменения в регламент: - если соперник бо.мжарни вышел на матч, - автоматически дается красная вратарю и капитану, и сразу пенальти со стартовым свистком .... - если соперник вышел и на второй тайм, - красная всей линии защиты и еще один пенальти со свистком на второй тайм... может, тогда заднеприводные смогут "честно" (по их субъективному мнению) побеждать...
Ответить
Айболид
1774002994
Вой стоит вселенский над сайтом "хрюкандир" ! Дни идут ,месяцы .... А вой и визг не прекращаются . А деду Гене не верьте - он старенький , зрение ужо не то .
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774003186
Наконец дядя Гена вышел из комы,теперь дела пойдут,если вши не заедят
Ответить
boris63
1774006067
Птицину и то стыдно стало.
Ответить
