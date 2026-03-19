Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о пенальти, назначенном в ворота «Динамо Мх» в матче FONBET Кубка России.

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне – комнате ВАР, что-то находит.

По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если «Зенит» не может крупно обыграть махачкалинское «Динамо»?» – сказал Быстров.