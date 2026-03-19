  • Быстров – о пенальти в матче «Зенит» – «Динамо Мх»: «Не хочется смотреть футбол, из нас делают дураков»

Вчера, 15:49
34

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о пенальти, назначенном в ворота «Динамо Мх» в матче FONBET Кубка России.

В игре первого этапа полуфинала пути регионов петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне – комнате ВАР, что-то находит.

По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если «Зенит» не может крупно обыграть махачкалинское «Динамо»?» – сказал Быстров.

  • В добавленное к первому тайму время полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти. Этот гол стал единственным в матче.

Еще по теме:
Гаджиев высказался об админресурсе богатых клубов после матча с «Зенитом» 3
Дуран сказал, был ли пенальти, с которого «Зенит» забил победный гол «Динамо Мх» 31
Семак – о голах «Зенита» с пенальти: «Все играют по одним и тем же правилам» 30
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Мх Зенит Быстров Владимир
ziborock
1773928171
Если одна команда не дает играть в честный футбол остальным, не проще ли ее выкинуть из РПЛ?! Думаю все клубы будут "ЗА"! Пускай в чемпионате области играет! Правда там всего 2 команды - Зенит и Зенит-2 да и те из фавелы Рио де Жанейро!)))
Ответить
АЛЕКС 58
1773928227
Вовке стыдно,Орлову стыдно..а сельдерею не стыдно.
Ответить
Cleaner
1773928339
Вова Быстров, вы САМИ из себя дураков делаете. Зарядили судей и считаете, что все вокруг ДУРАКИ и ничего не понимают! Стыдно за Зенит...(((
Ответить
Дубина
1773929307
В контракте у судей которые должны судить питарских прописано - Удаление,пенальти,карточки сопрнику - должны быть обязательно! В случае не выполнения обязательных условий - перевод в ФНЛ или прощай работа! А.Мюллер))))))))
Ответить
vvv123
1773929424
Да заколебали все с этим пенальти, блин! Тот же Вофка Быстров, вспомнил бы, как в Спартаке одним приемом пенальти в ворота Зенита, которых не было, зарабатывал спотыкаясь о Славика Малафеева. А он ни рукой, ни ного его не задерживал, а судьи каждый раз пен ставили и похохатывали. Предатель! А как за бесполезность из свинарника выгнали, так опять к Зениту прибился.
Ответить
Strig
1773930233
Игра - игрой, а пендали для бом.жей по расписанию..
Ответить
Интерес
1773930738
Так ты выкормыш Газпрома, а мы ещё только поэтому и смотрим футбол, что "Зенит" давно не может никого уверенно переиграть,хотя бы по счёту.И возмущаемся всемерной помощи топов ГАЗПРОМА, оккупировавших кабинеты РФС и РПЛ.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1773933518
Все знают-ЗПРФ
Ответить
_Sasha_
1773938137
Зпрф не может, судья продажный поможет...
Ответить
Ганнибал Лектор
1773990635
Вовке пора заканчивать с алкоголем. Фол в другую сторону... Это Кондаков, получается, вместо удара по воротам пяткой Кагермазова что ли лягнул?
Ответить
