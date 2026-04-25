Шалимов дал совет, как взбодрить ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов порассуждал о том, как ЦСКА преодолеть весенний кризис.
«Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой.
Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате», – сказал Шалимов.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»