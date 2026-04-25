Шалимов дал совет, как взбодрить ЦСКА

Сегодня, 15:35
10

Российский тренер Игорь Шалимов порассуждал о том, как ЦСКА преодолеть весенний кризис.

«Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой.

Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате», – сказал Шалимов.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шалимов Игорь Челестини Фабио
Комментарии (10)
...короче
1777121277
...к кубковому матчу со Спартаком взбодрятся, без всяких советов...
Skull_Boy
1777122802
Им очень важно мнение клоуна, который даже опозорился в Воронеже
boris63
1777124470
Сейчас уже бесполезно кого-нибудь взбодрить, сезон потерян. А вот тренера, думаю, надо уже искать на новый сезон, у этого с командой вряд ли что получится.
Марк Аврелий!
1777125658
Напугать их новостью, что Шалимов будет у них тренером!
Dr Metal
1777127033
Надо было Николичу зп поднять и все были бы счастливы
Cleaner
1777129074
Кузнецов не тренер уровня РПЛ. Впрочем, как и сам Шалимов.
Hector вернулся
1777129087
Чего себя не рекомендуешь?
Evgenijgerasimov607@gmail
1777129911
Легко давать советы сидя на стуле в студии Матч Тв...
