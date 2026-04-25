Шалимов дал совет, как взбодрить ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов порассуждал о том, как ЦСКА преодолеть весенний кризис.

«Для меня очевидно, что контакт тренера Челестини с командой нарушен – исчез настрой, команда выглядит тусклой.

Чтобы ее взбодрить, нужно, возможно, взять русского тренера, для которого ЦСКА не пустой звук – например, Дмитрия Кузнецова – на концовку сезона, я вижу, что нужны новые эмоции, чтобы у футболистов появилась заинтересованность в результате», – сказал Шалимов.