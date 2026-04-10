Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инциденте после матча 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

После окончания серии пенальти фанаты «Зенита» стали кидать бутылки с трибун в праздновавших игроков «Спартака». На поле началась стычка между футболистами двух команд.

«Конечно, по одному матчу нельзя делать выводы. В другой игре «Динамо» и «Краснодара» всe же спокойно прошло. Болельщики никого не забрасывали.

Мы видим, что без Fan ID на стадион ходит больше зрителей. Но теперь могут задуматься, чтобы его ввести и на все кубковые матчи. Хотели изолироваться от агрессивных болельщиков, но не получилось. КДК здесь в полной мере оценит действия этих людей. Нельзя всех под одну гребенку.

Надо за такое безобразие наказывать конкретных виновных. Если ещe такой случай произойдeт, то без паспорта болельщика точно нельзя будет на стадион приходить. Болельщики оказали себе медвежью услугу.

Получается ли, что Петербург – некультурная столица? Не знаю, кто придумал такой ярлык, но Москва – культурная столица, Казань может ей быть. Но в семье не без урода. В культурной семье появились уродцы. С ними надо бороться», – сказал Колосков.