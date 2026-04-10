  Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»

Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»

Сегодня, 11:51
27

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об инциденте после матча 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит»«Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

После окончания серии пенальти фанаты «Зенита» стали кидать бутылки с трибун в праздновавших игроков «Спартака». На поле началась стычка между футболистами двух команд.

«Конечно, по одному матчу нельзя делать выводы. В другой игре «Динамо» и «Краснодара» всe же спокойно прошло. Болельщики никого не забрасывали.

Мы видим, что без Fan ID на стадион ходит больше зрителей. Но теперь могут задуматься, чтобы его ввести и на все кубковые матчи. Хотели изолироваться от агрессивных болельщиков, но не получилось. КДК здесь в полной мере оценит действия этих людей. Нельзя всех под одну гребенку.

Надо за такое безобразие наказывать конкретных виновных. Если ещe такой случай произойдeт, то без паспорта болельщика точно нельзя будет на стадион приходить. Болельщики оказали себе медвежью услугу.

Получается ли, что Петербург – некультурная столица? Не знаю, кто придумал такой ярлык, но Москва – культурная столица, Казань может ей быть. Но в семье не без урода. В культурной семье появились уродцы. С ними надо бороться», – сказал Колосков.

  • Комиссар матча указал в рапорте, что одна из бутылок попала в голову нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Эпизод должен рассмотреть КДК.
  • Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.

За что бан ?
1775819529
В СМИ очередная заказная антизенитовская истерия с перевиранием фактов . Срамота прёт из столицы .
Ответить
Номэд
1775820505
Культура и бом.жи звучит как сюр.
Ответить
FROLL007
1775821223
Колосков развалил в бытность чиновником от футбола, а теперь хрюкает невпопад. Гыгыгы
Ответить
гидромашина
1775821288
Болельщики Зенита позор российского футбольного сообщества. БЗПРФС. Гы гы
Ответить
Павелий
1775821474
Появились? С момента прихода Газпрома регулярно были проносители файеров в заднем проходе и провокаторы. Даже одна из серий "Улиц разбитых фонарей" про это. ЗПРФ!
Ответить
subbotaspartak
1775823208
..кто придумал такой ярлык, но Москва – культурная столица, Казань может ей быть,Кемерово, эта...Чита...
Ответить
Plyash
1775828300
Ну , ты совсем уже зачиновничался , непотопляемый Вячеслав Колосков , старенький стал , совсем пенёк . Уродцы в "культурной столице" появились уже давно , лет тридцать как , а сейчас уже расплодились и по всей Ленинградской области , не вывести теперь . А ты и не заметил . FanID уже не поможет .
Ответить
Strig
1775829429
да они и были всегда... плоды дерь.мократии
Ответить
SanInstructor
1775836904
пффф, они никуда и не пропадали
Ответить
За что бан ?
1775841536
О как ! бандеровская гнида объедкин ,как всегда слился в экстазе со свиносектой . Два сапога пара .
Ответить
