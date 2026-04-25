Моуринью прояснил свое будущее на фоне интереса «Реала»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сделал заявление о своем будущем.
Сообщалось, что в возвращении 63-летнего португальца заинтересован «Реал».
«Это открытая ситуация. Когда сезон завершится, у нас будет десять дней, чтобы решить – продолжаем мы сотрудничество или нет.
Я уже всe сказал, что хотел сказать. Сказано достаточно – возможно, даже больше чем достаточно, поэтому повторяться нет смысла. И на этом всe», – заявил тренер.
- Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Тренера также связывали с работой в сборной Португалии.
