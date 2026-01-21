На Мадейре подожгли статую Роналду: «Последнее предупреждение Бога»

На португальском острове Мадейра пострадала статуя Криштиану Роналду. Ее подожгли.

Пользователь соцсети под ником zaino.tcc.filipe выложил видео, на котором он поливает статую ГСМ и поджигает ее, а потом начинает танцевать под рэп.

«Последнее предупреждение Бога», – подписал видео нарушитель, которого ищут полицейские.