41-летний Роналду выложил фото в одних трусах перед ЧМ-2026

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, показал физическую форму в преддверии старта чемпионата мира-2026.

40-летний форвард опубликовал фотографию, на которой позирует в трусах и солнцезащитных очках. Сборная Португалии находится во Флориде, где будет базироваться на время турнира.

Роналду готовится к шестому чемпионату мира в карьере. Португальцы стартуют на турнире матчем против сборной ДР Конго.

Португалия сыграет на ЧМ-2026 в группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (в ночь на 28 июня).

Португальцы ни разу не брали чемпионат мира.

Фото: соцсети Криштиану Роналду