Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не верит в Португалию на чемпионате мира-2026. Свои мысли он изложил на ютуб-канале FONBET.

– Кто фаворит?

– Испания, Франция, Англия.

– А Португалия?

– Для меня они не то что не фавориты – их будет тянуть вниз, мне кажется, Криштиану Роналду. А еще Леау они кинут в бой, то это вообще…