Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не верит в Португалию на чемпионате мира-2026. Свои мысли он изложил на ютуб-канале FONBET.
– Кто фаворит?
– Испания, Франция, Англия.
– А Португалия?
– Для меня они не то что не фавориты – их будет тянуть вниз, мне кажется, Криштиану Роналду. А еще Леау они кинут в бой, то это вообще…
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Португалия попала в одну группу с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
- Итоговую заявку сборной на чемпионат мира можно посмотреть здесь.
- Для 41-летнего Роналду этот мундиаль будет шестым в карьере.
Источник: Спортс