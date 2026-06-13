Канселу раскрыл обстоятельства гибели матери, когда ему было 18 лет

Жоау Канселу, защитник сборной Португалии, в эмоциональном интервью программе Alta Definição на телеканале SIC вспомнил автокатастрофу, в которой погибла его мать.

Трагедия произошла на трассе А2, когда футболисту было 18 лет. Канселу находился в машине вместе с матерью Филоменой и восьмилетним братом. Мать игрока не выжила.

«Это были миллисекунды, которые изменили мою жизнь навсегда. Я помню некоторые вещи. Помню последний крик моей матери. Помню, как плакал мой брат, ещe ребенок, восьми лет», – рассказал Канселу.

Защитник также описал отчаянную попытку помочь на месте аварии: «Я пытался поднять машину, чтобы вытащить маму, и не смог, не смог. Всe было очень темно, мы были в лесополосе, на А2, на обрыве. Я попытался поднять машину изо всех сил, но не сумел – поднять автомобиль совершенно невозможно».