Канселу подробно рассказал об ограблении дома

Жоау Канселу, защитник сборной Португалии, в эмоциональном интервью программе Alta Definição на телеканале SIC вспомнил эпизод из жизни.

В декабре 2021 года Канселу, выступавший тогда за «Манчестер Сити», пережил ограбление в своем доме в Манчестере. Он поделился подробностями того эпизода.

«Один из грабителей повернулся ко мне спиной, и я почувствовал, что могу что-то сделать. Сегодня я жалею об этом, но тогда мне удалось ударить его кулаком по затылку. Он упал вперед, нож выпал на пол. Я отшвырнул нож, и тут же получил удар железным предметом по голове.

Этот шрам на голове у меня до сих пор, мне наложили восемь швов. Я потерял сознание. Потом очнулся – и мне приставили нож к горлу», – эмоционально вспомнил Канселу.