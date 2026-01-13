Введите ваш ник на сайте
Канселу прокомментировал возвращение в «Барселону»

Вчера, 22:10

Новичок «Барселоны» Жоау Канселу высказался о своем переходе из «Аль-Хиляля» на правах аренды.

«В «Аль-Хиляле» мне сказали, что, возможно, я смогу уйти. Мной интересовались несколько клубов, но моим приоритетом была «Барса».

Я разговаривал с Фликом. Хочу наслаждаться игрой в этой команде. Я приехал, чтобы помочь ей выиграть титулы.

Я прекрасно себя чувствую. Я тренировался, физически я в порядке и готов играть.

Хотел бы я остаться в «Барсе»? Это будет сложно, у меня контракт с «Аль-Хилялем» – посмотрим, что получится в конце сезона.

Я здесь, чтобы играть. Мне не посчастливилось выиграть трофей с «Барселоной», и я хочу попробовать сделать это снова», – заявил 31-летний португалец.

  • Канселу уже выступал за «Барсу» в сезоне-2023/24 на правах аренды из «Манчестер Сити».
  • В Саудовской Аравии он провел 1,5 года, оформив 3+14 в 45 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
  • После возвращения Жоау взял 2-й игровой номер.

Источник: AS
Испания. Примера Аль-Хиляль Барселона Канселу Жоау
