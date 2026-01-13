«Барселона» повторно объявила о переходе Канселу: известна причина

«Барселона» вернула новость о первом зимнем трансфере – аренде Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».
Днем каталонцы объявили о переходе флангового защитника, но в течение часа убрали все упоминания о сделке.
Сообщалось, что на момент первой публикации «Аль-Хиляль» не получил один из требуемых документов.
- Канселу уже выступал за «Барсу» в сезоне-2023/24 на правах аренды из «Манчестер Сити».
- В Саудовской Аравии он провел 1,5 года, оформив 3+14 в 45 матчах.
- Рыночная стоимость португальца – 10 миллионов евро.
- После возвращения Жоау взял 2-й игровой номер.
Источник: сайт «Барселоны»