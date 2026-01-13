«Барселона» повторно объявила о переходе Канселу: известна причина

«Барселона» вернула новость о первом зимнем трансфере – аренде Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».

Днем каталонцы объявили о переходе флангового защитника, но в течение часа убрали все упоминания о сделке.

Сообщалось, что на момент первой публикации «Аль-Хиляль» не получил один из требуемых документов.