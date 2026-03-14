Самоуверенное заявление «Акрона» на фоне кризиса

Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сможет выйти из кризиса.

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», ответил на вопрос о результатах команды после возобновления сезона в РПЛ. Тольяттинский клуб проиграл два матча подряд, а в 20-м туре уступил «Спартаку» в гостях со счетом 3:4.

«Сто процентов. Мы не раз доказывали, что можем и умеем это делать. Только коллективный труд, совместная работа и вера в себя дадут положительный результат», – сказал Клюшев.