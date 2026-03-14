Самоуверенное заявление «Акрона» на фоне кризиса

Константин Клюшев заявил, что «Акрон» сможет выйти из кризиса.
Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона», ответил на вопрос о результатах команды после возобновления сезона в РПЛ. Тольяттинский клуб проиграл два матча подряд, а в 20-м туре уступил «Спартаку» в гостях со счетом 3:4.
«Сто процентов. Мы не раз доказывали, что можем и умеем это делать. Только коллективный труд, совместная работа и вера в себя дадут положительный результат», – сказал Клюшев.
- «Акрон» набрал 21 очко и занимает 11-е место в таблице чемпионата России.
- В 21-м туре команда 15 марта примет «Ахмат».
- Тольяттинцы проводят 2-й сезон в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»