Генич прокомментировал яркий перформанс Евсеева после победы над «Оренбургом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал поведение главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеев после матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Я бы со своими коленями уже бы не смог так согнуться/разогнуться.
Запрыгнуть на стол – возможно», – написал Генич.
- Евсеев возглавил динамовцев в конце декабря. Он пришел из новороссийского «Черноморца», сменив Хасанби Биджиева.
- Обыграв «Оренбург», команда из Дагестана покинула зону переходных матчей в РПЛ. Однако по ходу тура махачкалинцы могут туда опуститься. Команда проводит второй сезон в РПЛ.
- Единственный гол забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад на 28-й минуте.
