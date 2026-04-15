Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»

Бывший зенитовец Владислав Радимов дал оценку эпизоду с удалением зенитовца Педро в игре 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром».

Бразилец получил прямую красную карточку на 78-й минуте.

Он ударил шипами в голеностоп Эдуарда Сперцяна.

Вдесятером «Зенит» отстоял ничью с «Краснодаром» – 1:1.

Матч судила бригада Сергея Карасева.

Ранее он работал на ЧМ и Евро. Также в активе Карасева матч за Суперкубок УЕФА летом 2021 года, в котором играли «Челси» и «Вильярреал».

«Удаление Педро на самом деле полная фигня, которую непонятно зачем придумал Карасев, которого непонятно зачем позвали на ВАР. В том моменте Педро первый играет в мяч.

Сперцян выложил фотографию своей ноги, но мне кажется – не надо было этого делать, это его не красит. Очень люблю Эдика, он классный футболист. Но не надо выкладывать на радость медиа – тогда это было бы более симпатично и по-мужски.

И такое удаление не красит наш чемпионат, так хотелось, чтобы две классные команды сыграли в футбол. И как можно было испортить концовку такой игры? Просто фарс.

Если кому-то не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, вы так и скажите. Но не надо так делать. Мне кажется, против «Зенита» как-то слишком много ошибок – со «Спартаком», с «Динамо», с «Краснодаром». И все это против одной ошибки в пользу «Зенита», когда был назначен пенальти в кубковом матче с Махачкалой», – сказал Радимов.