Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал понять, что не собирается уходить в отставку.

«Не нужно спрашивать меня об отставке. Мы с гендиректором Романом Бабаевым созваниваемся каждый день, обсуждаем проделанную работу, что нужно сделать еще.

ЦСКА десять лет не выигрывал чемпионат, мы не можем за один год сделать все. Мы уже выиграли Суперкубок, сейчас у нас есть возможность выиграть Кубок. Мы – ЦСКА, мы должны выигрывать каждый матч. После важных побед мы думали о том, чтобы выйти на третью строчку. Но футбол показал нам, что мы сделали еще недостаточно для этого, нам надо работать еще.

Я иду всегда за всеми трофеями и победами. Я не выбираю Кубок или чемпионат. Это психология и ментальность – выигрывать каждый матч вне зависимости от турнира. Ментальность еще пока не на 100 процентов», – сказал Челестини.