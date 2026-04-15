Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером

Президент организации Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова и рэпера Дмитрия Гусакова (GOODY) за их бой.

За поединок по правилам кикбоксинга Кудряшов получит около 2,5 миллиона рублей.

«Какие гонорары? 5 миллионов на двоих выделено на этот поединок. Распределение примерно одинаковое, чуть больше будет у победителя, чуть меньше у проигравшего. Федя мог заломить космический гонорар, но тогда бы этот бой просто не состоялся и все. Ему уважение», – сказал Гаджиев.