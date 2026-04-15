РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре

РФС опубликовал контуры сезона-2026/27 в РПЛ.
Турнир уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре. Она связана с удлиненной международной паузой, когда сборные проведут четыре матча подряд.
9-й тур нового сезона будет сыгран примерно в среду, 16 сентября. Затем – пауза, и турнир возобновится примерно 10 октября.
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»