Челестини оценил состояние ЦСКА после поражения от «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признал, что команда испытывает разочарование после домашнего поражения от «Сочи» (0:1) в 24‑м туре РПЛ.

– Как повлияло поражение от «Сочи» на команду?

– Мы очень разочарованы. Этот год очень усложнился для нас. После трех подряд крайне важных побед мы думали выйти на третью строчку. Футбол нам сказал, что этого недостаточно. Сейчас расположение духа сложное, но команда работает.