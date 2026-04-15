Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 24-го тура РПЛ.
Вратарь: Александр Дегтев («Сочи»).
Защитники: Мохамед Аззи («Динамо Мх»), Сесар Монтес («Локомотив»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба – «Краснодар»).
Полузащитники: Данил Пруцев («Локомотив»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Вендел («Зенит»).
Нападающие: Реналдо Сефас («Пари НН»), Артур («Динамо»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
Тренер: Игорь Осинькин («Сочи»).
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: «РБ Спорт»