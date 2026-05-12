Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1) высказался о будущем главного тренера команды Ролана Гусева.
– Замены, которые произвел Гусев, сработали. Он останется на своем посту?
– Останется, не останется – это будет решать совет директоров. Мы это пока обсуждать не будем. Я же Ролана всегда поддерживал, вы знаете мою позицию. Но есть совет директоров, есть ВТБ, так что это будет коллективное решение.
– «Динамо» провело неплохой, но качельный сезон. Чего не хватает для стабильности?
– Это футбол… Я бы, конечно, усилил середину поля. Может позиции левого или правого атакующего защитника. А так-то у нас игроков на две команды по большому счету.
– Уже думаете о будущем сезоне?
– Не только о будущем сезоне, а о будущем «Динамо», которое давно ничего не выигрывало.
- У москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
- Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», а в декабре был утверждeн главным тренером бело-голубых до конца сезона.