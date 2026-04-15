Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов поразмышлял о своем месте в истории клуба.

– Как думаете, болельщики «Спартака» считают Илью Кутепова легендой клуба?

– В прошлом году меня пригласили поучаствовать в автограф-сессии на матче «Спартака». Там я был представлен в статусе легенды клуба. Еще были Аленичев, Титов, Нигматуллин, Павлюченко... Было приятно находиться среди таких людей.

– То есть вы наиграли на статус легенды?

– Смотря с кем сравнивать. Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу.

– А если обособленно взять?

– В целом нет. На мой взгляд, легенда – это что-то недостижимое. Я сам человек простой, и мне это слово «легенда» как-то слух режет, что ли. Это навешивает много ярлыков, ответственности, что особо-то и не нужно. Поэтому я бы сказал, что я не легенда «Спартака».