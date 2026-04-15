Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин дал прогноз на состав участников матча за OLIMPBET-Суперкубок России.
По мнению Борзыкина, в матче за трофей 18 июля встретятся «Краснодар» (как победитель РПЛ) и «Спартак» (как обладатель Кубка).
- В РПЛ сейчас лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Оренбург» и «Сочи».
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина