Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин дал прогноз на состав участников матча за OLIMPBET-Суперкубок России.

По мнению Борзыкина, в матче за трофей 18 июля встретятся «Краснодар» (как победитель РПЛ) и «Спартак» (как обладатель Кубка).