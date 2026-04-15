«Зенит» может вернуться к трансферу форварда «Трабзонспора»

«Трабзонспор» открыт для переговоров с «Зенитом» по трансферу нападающего Фелипе Аугусто по окончании сезона.

Зимой питерцы уже интересовались бразильцем, однако до его покупки дело не дошло. Сейчас у турецкой команды нет предложений по форварду.

По данным Trabzon Kulis, в январе «Зенит» предлагал за игрока 10 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в виде бонусов, а также 15% от любой будущей продажи.