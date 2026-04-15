«Зенит» может вернуться к трансферу форварда «Трабзонспора»

«Трабзонспор» открыт для переговоров с «Зенитом» по трансферу нападающего Фелипе Аугусто по окончании сезона.
Зимой питерцы уже интересовались бразильцем, однако до его покупки дело не дошло. Сейчас у турецкой команды нет предложений по форварду.
По данным Trabzon Kulis, в январе «Зенит» предлагал за игрока 10 миллионов евро плюс 4,5 миллиона в виде бонусов, а также 15% от любой будущей продажи.
- В этом сезоне 22-летний Фелипе Аугусто, сыграл за «Трабзонспор» 33 матча, забил 13 голов.
- Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года.
