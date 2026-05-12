  • Стало известно, почему «Зенит» перехватил Андраде у «Локомотива»

Стало известно, почему «Зенит» перехватил Андраде у «Локомотива»

12 мая, 13:42
21

Трансфер защитника «Балтики» Кевина Андраде в «Локомотив» не состоялся, поскольку красно-зеленые не смогли согласовать с агентом личные условия контракта игрока.

Сейчас в московском клубе нет новых финансовых поступлений в бюджет, из-за чего сделка сорвалась.

«Локомотив» следил за колумбийским футболистом ещe со времeн работы в «Балтике» Сергея Игнашевича. Между клубами даже была устная договорeнность о покупке Андраде за 3-3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке защитника за 3,2 миллиона евро. При этом «Локомотив» был готов заплатить 4 миллиона, но в рассрочку.

  • 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 32 матча, забил 1 гол.
  • Колумбийца удалили с поля в гостевом матче калининградцев с «Локомотивом» (0:1) в 29-м туре РПЛ.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Локомотив Андраде Кевин
СильныйМозг
1778583877
И зачем он Зениту нужен?
Ответить
Интерес
1778584090
Патаму шта хватательный инстинкт.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778584741
РФСПРФ ГРФ фартануло Семаку в концовке сезона, значит снова курс на покупку в Бразилии джонов и джон джонов; Газпром распоряжается командой как своей собственностью, хотя футбол в Питере ещё до 1917 начался ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
Mirak92
1778585624
Главное по чаще в основу ставьте, радуйте соперников
Ответить
шахта Заполярная
1778586019
Почему зинка перехватила? Странный вопрос, что бы другим не достался, у зинки народных денег еще полно, да и на скамейке места всем хватит
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778591412
А кто сказал, что Зенит его перехватил? Карпов- уткораспространитель? Гыгыгы
Ответить
СПОРТ 21 века
1778667051
Всё правильно. Статистика личных встреч у Балтики изрядно подпортилась в играх против Зенита, поэтому калининградский клуб решил её подтянуть. Для этого потребуется будет свой человек на чужой стороне. Балтика в чемпионате страны Зенит ещё не обыгрывала, но с таким уникальным "защитником", как Кевин Андраде, это непременно произойдет. Серьёзно, если уж калининградские фанаты не сильно горюют о его потенциальном уходе, то Зениту следует задуматься. У двух клубов исторически неважные отношения, и ждать каких-то хороших действий от калининградского клуба Зениту явно не стоит. Похоже, пример с Латышонком руководство клуба ничему не учит...
Ответить
