Стало известно, почему «Зенит» перехватил Андраде у «Локомотива»

Трансфер защитника «Балтики» Кевина Андраде в «Локомотив» не состоялся, поскольку красно-зеленые не смогли согласовать с агентом личные условия контракта игрока.

Сейчас в московском клубе нет новых финансовых поступлений в бюджет, из-за чего сделка сорвалась.

«Локомотив» следил за колумбийским футболистом ещe со времeн работы в «Балтике» Сергея Игнашевича. Между клубами даже была устная договорeнность о покупке Андраде за 3-3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке защитника за 3,2 миллиона евро. При этом «Локомотив» был готов заплатить 4 миллиона, но в рассрочку.