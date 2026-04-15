Новая информация о состоянии Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал информацию о состоянии травмированных футболистов команды.

«Игорь Акинфеев продолжает восстанавливаться от повреждения.

Матвей Лукин также восстанавливается по графику. Остальные игроки работают в общей группе», – сказал Челестини.