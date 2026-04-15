Новая информация о состоянии Акинфеева

Сегодня, 15:58
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал информацию о состоянии травмированных футболистов команды.

«Игорь Акинфеев продолжает восстанавливаться от повреждения.

Матвей Лукин также восстанавливается по графику. Остальные игроки работают в общей группе», – сказал Челестини.

  • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
  • 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.
  • Челестини назначен летом. Швейцарец заменил внезапно ушедшего в греческий АЕК Марко Николича. До ЦСКА Фабио тренировал на родине «Базель», делал с ним золотой дубль.

Источник: ТАСС
ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
алдан2014
1776259804
Скорейшего выздоровления всем
Ответить
Чермындыр
1776265194
Надо выкупать Бориску у Балтики. Игорю пора на покой, а Тороп не тянет уровень
Ответить
