Новая информация о состоянии Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дал информацию о состоянии травмированных футболистов команды.
«Игорь Акинфеев продолжает восстанавливаться от повреждения.
Матвей Лукин также восстанавливается по графику. Остальные игроки работают в общей группе», – сказал Челестини.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
- 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.
- Челестини назначен летом. Швейцарец заменил внезапно ушедшего в греческий АЕК Марко Николича. До ЦСКА Фабио тренировал на родине «Базель», делал с ним золотой дубль.
