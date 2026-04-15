Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о нахождении Леонида Слуцкого в шорт-листе ЦСКА.
– А информация, что Слуцкий может вернуться в ЦСКА, как вам?
– Я категорически против.
- Сейчас Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».
- Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
- С армейцами он выиграл 3 чемпионских титула, а также по 2 Кубка и Суперкубка России.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
- 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.
