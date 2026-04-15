Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого

Сегодня, 19:05
6

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о нахождении Леонида Слуцкого в шорт-листе ЦСКА.

– А информация, что Слуцкий может вернуться в ЦСКА, как вам?

– Я категорически против.

  • Сейчас Слуцкий работает в китайском «Шанхай Шэньхуа».
  • Тренер возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • С армейцами он выиграл 3 чемпионских титула, а также по 2 Кубка и Суперкубка России.
  • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками. Отставание от идущего 3-м «Локомотива» составляет 3 балла.
  • 18 апреля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в 25-м туре, встреча начнется в 14:30 мск.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа ЦСКА Слуцкий Леонид Бубнов Александр
Комментарии (6)
Император 1
1776269206
Тебя кто-то спрашивает)
Ответить
Project Бабангида
1776269512
при условии что платить будут в юанях
Ответить
k611
1776269739
Ему и в Китае неплохо
Ответить
vvarleev
1776270937
Интерес
1776271039
Рвут Лёню на части,а он даже не знает об этом.
Ответить
slavа0508
1776271938
Можно . спорить . что угодно говорить . а Лёня не плохой тренер .и точка ...
Ответить
