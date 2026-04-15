Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей

Появляются подробности переговоров форварда Дмитрия Воробьева и «Локомотива» о новом контракте.
Оказывается, агент Воробьева требует 200 миллионов рублей в качестве подъемных за продление нынешнего соглашения.
«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 миллионов рублей в месяц. Сам футболист требует 15 миллионов рублей ежемесячно.
- В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
- Сообщалось, что Воробьева хотят купить «Спартак», ЦСКА и «Зенит».
- Воробьев – воспитанник «Краснодара». Футболист выступал в Чехии.
- «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, однако преследователи близко.
- В ближайшем туре команда сыграет на выезде против «Оренбурга» (18 апреля).
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова