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Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей

15 апреля, 19:53
12

Появляются подробности переговоров форварда Дмитрия Воробьева и «Локомотива» о новом контракте.

Оказывается, агент Воробьева требует 200 миллионов рублей в качестве подъемных за продление нынешнего соглашения.

«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 миллионов рублей в месяц. Сам футболист требует 15 миллионов рублей ежемесячно.

  • В этом сезоне форвард забил 12 голов и сделал 7 ассистов в 28 матчах.
  • Сообщалось, что Воробьева хотят купить «Спартак», ЦСКА и «Зенит».
  • Воробьев – воспитанник «Краснодара». Футболист выступал в Чехии.
  • «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, однако преследователи близко.
  • В ближайшем туре команда сыграет на выезде против «Оренбурга» (18 апреля).

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий
Комментарии (12)
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Fibercore
1776272660
Агенту ничего не давать! Это действующий игрок Локо, а не новый. Самому Воробьёву нужно показать пример Игнатьева, который послушал прихвостов, и просрал свой шанс. Конечно, если Воробьёв намерен и далее играть и развиваться, то это другой вопрос. Но, в ЗПРФ он стухнет, как Бакаев, конкуренцию не выдержит.
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Таврида
1776272985
Пора этих ублюдков-агентов ставить в правовое поле. Желательно раком, но можно и к стенке.
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prababushka kraba
1776274988
Агенты - опухоль нашего футбола. И новый лимит максимально развязывает им руки
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Красногорск_Фан
1776278056
Нападающий хороший. На фоне кризиса в стране и в РЖД могли бы не выеживаться.
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vvv123
1776286338
А кто он такой, Воробей этот. Место ему в Оренбурге, откуда он и выпал!
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Hector вернулся
1776288780
Ожидается повышение цен на ж д билеты. Дармоедов же надо кормить
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Бумбраш
1776321058
10 лямов в месяц,а игруля хочет 15!!!! За что??? Агент вообще берега попутал.Вот куда должен в первую очередь смотреть мин,спорта.
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boris63
1776323801
Аппетит хороший.
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