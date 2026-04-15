Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей

Появляются подробности переговоров форварда Дмитрия Воробьева и «Локомотива» о новом контракте.

Оказывается, агент Воробьева требует 200 миллионов рублей в качестве подъемных за продление нынешнего соглашения.

«Локо» готов увеличить зарплату Воробьева до 10 миллионов рублей в месяц. Сам футболист требует 15 миллионов рублей ежемесячно.