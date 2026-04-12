Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»

В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»

12 апреля, 14:14
4

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин не сыграют с «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

«Против «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин.

Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.

Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», – сообщил Безуглов.

  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ, «Сочи» – последнее.
  • В первом круге чемпионата армейцы победили на выезде со счетом 3:1.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Акинфеев Игорь Лукин Матвей Безуглов Эдуард
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1775992708
В руководстве ЦСКА некому поставить на место самодура Челестини на место? До каких пор это злопамятное д..рьмо будет ослаблять оборону выпуская Ж.Виктора,Барина и держать на скамейке Мойзеса,Алвеса.
Ответить
Интерес
1775994770
"Воспитание Мойзеса" продолжается, посредством ослабления двух позиций-левого края обороны и правого-нападения, ибо в обороне можно было без Кругового обойтись, а в нападении его не хватает.Козлов,Баринов,Кисляк,Лусиано-никакие, Глебов бегает самостоятельно,а про Виктора всё давно сказано.Зато Абдулкадыров сидит на лавке в "Ахмате",а Рядно вполне успешно играет в "Балтике".Даже Гайич неоправданно много ошибается.
Ответить
jerry093
1775999233
ничего, у нас есть кем заменить кэпа, там облаков такой гол забил...
Ответить
Alexander.saf
1776001322
ПОЗОРИЩЕ. Алкоголизм тоже болезнь. С возрастом всё тяжелее отходить.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 