В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин не сыграют с «Сочи» в 24-м туре РПЛ.
«Против «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин.
Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.
Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», – сообщил Безуглов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ, «Сочи» – последнее.
- В первом круге чемпионата армейцы победили на выезде со счетом 3:1.
Источник: телеграм-канал ЦСКА