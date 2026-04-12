В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев и защитник Матвей Лукин не сыграют с «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

«Против «Сочи» недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям Игорь Акинфеев и Матвей Лукин.

Матвей получил достаточно непростое мышечное повреждение в игре с «Крыльями Советов». Сейчас он проходит курс терапии, в течение ближайших 5-7 дней будет понятно, на какой срок лечения мы можем ориентироваться.

Акинфеев продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «Акроном», – сообщил Безуглов.