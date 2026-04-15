Легенда ММА готов подраться с Дзюбой

Йоэль Ромеро, бывший претендент на титул UFC в среднем весе, заявил, что готов провести бой с Артемом Дзюбой.

48-летний кубинец, который также становился серебряным призером Олимпиады-2000 в Сиднее по вольной борьбе, высказался о возможном поединке с форвардом тольяттинского «Акрона» после вопроса о футболисте.

«Я должен его увидеть. Сколько он весит? Как я? Тогда он может подраться со мной», – сказал Ромеро в интервью на ютуб-канале «Mash на спорте».