Легенда ММА готов подраться с Дзюбой

Йоэль Ромеро, бывший претендент на титул UFC в среднем весе, заявил, что готов провести бой с Артемом Дзюбой.
48-летний кубинец, который также становился серебряным призером Олимпиады-2000 в Сиднее по вольной борьбе, высказался о возможном поединке с форвардом тольяттинского «Акрона» после вопроса о футболисте.
«Я должен его увидеть. Сколько он весит? Как я? Тогда он может подраться со мной», – сказал Ромеро в интервью на ютуб-канале «Mash на спорте».
- Последний бой Ромеро по правилам ММА состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator. Тогда он победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей.
- В профессиональном ММА у Ромеро 16 побед и 7 поражений.
- Дзюба ранее заявлял, что готов с кем-нибудь подраться.
Источник: «Бомбардир»