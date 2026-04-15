Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль

«Спартак» провел товарищескую встречу на своей базе в Тушино. Соперником была нижегородская «Победа» из Второй лиги. Счет 2:0 в пользу москвичей. Матч прошел в закрытом режиме.

Дубль оформил полузащитник «Спартака» Павел Полех.

«Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.

Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.

При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Впереди у «Спартака» матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата». Он состоится на «Лукойл Арене» 19 апреля.

Товарищеский матч

Результаты товарищеских матчей