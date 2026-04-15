  • Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль

Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль

Сегодня, 18:09
12

«Спартак» провел товарищескую встречу на своей базе в Тушино. Соперником была нижегородская «Победа» из Второй лиги. Счет 2:0 в пользу москвичей. Матч прошел в закрытом режиме.

Дубль оформил полузащитник «Спартака» Павел Полех.

«Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.

Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.

При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

Впереди у «Спартака» матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата». Он состоится на «Лукойл Арене» 19 апреля.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Победа (Нижний Новгород) – 2:0

Голы: Полех – 2.

Результаты товарищеских матчей

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Победа Полех Павел
Комментарии (12)
Император 1
1776265597
Поздравляю с победой, у Спартака вроде перспективный футболист растёт
pigzay
1776265680
Цугундeр
1776265714
Всё секретики,секретики..)
zigbert
1776267973
Не зря его привлекают в основной состав. Пусть набирается мастерства и удачи ему.
рылы
1776269476
позор! уже даже в товарняках покупают судей и проводят матчи закрыто, чтобы никто не видел, как побеждают более сильного соперника при помощи админресурса и чемоданов от лукойла!
...уефан
1776270681
...аки пчёлы, всё в трудах и заботах. Надеюсь, в масть это будет для следующей игры...
vvarleev
1776270951
suchi-69
1776271461
Прореха забила за прореху
biber.ru
1776277713
Серьёзный паренёк и фамилия европейская...
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
