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Товарищеские матчи. Клубы
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Результаты матчей Товарищеские матчи 2026
Товарищеские матчи 2026
18 июля, 11:00
Локомотив
1 : 3
Рубин
Завершен
18 июля, 17:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
Завершен
18 июля, 19:00
Динамо
5 : 2
ЦСКА
Завершен
14 июля, 17:00
Локомотив
1 : 0
ЦСКА
Завершен
13 июля, 17:00
Зенит
1 : 1
Динамо Мх
Завершен
12 июля, 19:00
Зенит
3 : 1
Црвена Звезда
Завершен
11 июля, 20:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
Завершен
11 июля, 11:00
Локомотив
3 : 0
Акрон
Завершен
8 июля, 19:00
Зенит
4 : 1
Нефтчи
Завершен
8 июля, 19:30
Спартак
0 : 0
Рубин
Завершен
5 июля, 19:00
Зенит
1 : 1
Химнасия
Завершен
4 июля, 17:00
Спартак
3 : 2
Крылья Советов
Завершен
4 июля, 16:00
Динамо
2 : 1
Нижний Новгород
Завершен
3 июля, 16:30
ЦСКА
1 : 1
Арсенал
Завершен
3 июля, 17:00
Локомотив
2 : 0
Спартак К
Завершен
3 июля, 11:00
Локомотив
8 : 0
Знамя Труда
Завершен
2 июля, 17:00
Спартак
1 : 0
Спартак К
Завершен
1 июля, 17:00
Зенит
2 : 0
Динамо Мх
Завершен
30 июня, 17:00
ЦСКА
1 : 1
Шинник
Завершен
27 июня, 17:00
Зенит
4 : 0
Ленинградец
Завершен
27 июня, 17:00
Локомотив
0 : 0
Родина
Завершен
25 июня, 17:00
Краснодар
5 : 1
ПСК
Завершен
28 марта, 19:00
Зенит
2 : 0
Кайрат
Завершен
23 февраля, 16:00
Спартак
2 : 1
Елимай
Завершен
21 февраля, 16:00
Спартак
5 : 2
Ростов
Завершен
17 февраля, 16:00
Краснодар
0 : 1
Зенит
Завершен
16 февраля, 15:45
Динамо
1 : 2
Урал
Завершен
14 февраля, 17:00
Локомотив
1 : 1
Пюник
Завершен
14 февраля, 11:00
Локомотив
4 : 0
Динамо Сам
Завершен
10 февраля, 16:00
Спартак
1 : 1
Астана
Завершен
9 февраля, 15:00
Зенит
1 : 0
Динамо Сам
Завершен
7 февраля, 16:00
Спартак
1 : 0
Далянь Йингбо
Завершен
3 февраля, 16:30
Спартак
2 : 0
Пюник
Завершен
31 января, 16:00
Локомотив
2 : 0
Ноа
Завершен
27 января, 16:00
Краснодар
2 : 1
Елимай
Завершен
26 января, 17:00
Динамо
1 : 1
Чэнду Жунчэн
Завершен
26 января, 11:00
Зенит
6 : 0
Шанхай Порт
Завершен
25 января, 16:00
ЦСКА
3 : 4
Динамо Сам
Завершен
24 января, 15:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
Завершен
23 января, 17:30
Динамо
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
Завершен
22 января, 16:00
ЦСКА
3 : 1
Акрон
Завершен
22 января, 17:30
Зенит
4 : 0
Шанхай Порт
Завершен
20 января, 16:00
Локомотив
4 : 0
Чэнду Жунчэн
Завершен
17 января, 15:30
Ростов
3 : 0
Чэнду Жунчэн
Завершен
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