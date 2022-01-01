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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Бомбардиры Товарищеские матчи 2026

Сезон:
Позиция:
#
Игрок
Команда
1
Н
Соболев А.
2
Н
Комличенко Н.
3
П
Ерохин А.
4
Н
Пиняев С.
5
Н
Угальде М.
6
П
Бонгонда Т.
7
Н
Гарсия Л.
8
П
Кондаков Д.
9
П
Мостовой А.
10
Н
Солари П.
11
П
Вендел
12
П
Вера Л.
13
Н
Аугусто Ф.
14
Н
Глушенков М.
15
П
Кисляк М.
16
З
Лукин М.
17
З
Мойзес
18
З
Вега Р.
19
З
Виктор Ж.
20
Н
Энрике Л.
21
З
Нино
22
Н
Иванов М.
23
З
Бартолец К.
24
З
Мантуан Г.
25
Н
Педро
26
Н
Гонду Л.
27
Н
Аузменди А.
28
Н
Амбарцумов Д.
29
П
Саусь В.
30
П
Баньяц М.
31
З
Фернандес Д.
32
Н
Роналдо
33
З
Мелехин В.
34
П
Абу Фани М.
35
П
Уткин Д.
36
П
Сорокин И.
37
Н
Массалыга Н.
38
Н
Боселли Х.
39
П
Попович М.
40
П
Барко Э.
И
Г
Пен
Г/И
7
6
1
0.86
1
5
0
5
7
4
0
0.57
4
3
0
0.75
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
8
2
0
0.25
8
2
0
0.25
8
2
1
0.25
8
2
0
0.25
6
2
0
0.33
2
2
0
1
3
2
0
0.67
6
2
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
8
1
0
0.13
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
7
1
0
0.14
2
1
0
0.5
1
1
0
1
6
1
1
0.17
7
1
0
0.14
3
1
0
0.33
1
1
0
1
1
1
0
1
9
1
0
0.11
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0.5
1
1
0
1
1
1
0
1
4
1
0
0.25
8
1
0
0.13
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
7
1
1
0.14
И - игры, Г - голы, Пен - голы с пенальти, Г/И - среднее количество голов за игру
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