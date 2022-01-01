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Товарищеские матчи. Клубы
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Бомбардиры Товарищеские матчи 2026
Сезон:
2026
2025
2024
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Соболев А.
Зенит
2
Н
Комличенко Н.
Локомотив
3
П
Ерохин А.
Зенит
4
Н
Пиняев С.
Локомотив
5
Н
Угальде М.
Спартак
6
П
Бонгонда Т.
Спартак
7
Н
Гарсия Л.
Спартак
8
П
Кондаков Д.
Зенит
9
П
Мостовой А.
Зенит
10
Н
Солари П.
Спартак
11
П
Вендел
Зенит
12
П
Вера Л.
Локомотив
13
Н
Аугусто Ф.
Зенит
14
Н
Глушенков М.
Зенит
15
П
Кисляк М.
ЦСКА
16
З
Лукин М.
ЦСКА
17
З
Мойзес
ЦСКА
18
З
Вега Р.
Зенит
19
З
Виктор Ж.
ЦСКА
20
Н
Энрике Л.
Зенит
21
З
Нино
Зенит
22
Н
Иванов М.
Зенит
23
З
Бартолец К.
Астана
24
З
Мантуан Г.
Зенит
25
Н
Педро
Зенит
26
Н
Гонду Л.
ЦСКА
27
Н
Аузменди А.
Химнасия
28
Н
Амбарцумов Д.
Краснодар
29
П
Саусь В.
Спартак
30
П
Баньяц М.
Крылья Советов
31
З
Фернандес Д.
Крылья Советов
32
Н
Роналдо
Ростов
33
З
Мелехин В.
Ростов
34
П
Абу Фани М.
Црвена Звезда
35
П
Уткин Д.
Краснодар
36
П
Сорокин И.
Спартак
37
Н
Массалыга Н.
Спартак
38
Н
Боселли Х.
Краснодар
39
П
Попович М.
ЦСКА
40
П
Барко Э.
Спартак
И
Г
Пен
Г/И
7
6
1
0.86
1
5
0
5
7
4
0
0.57
4
3
0
0.75
6
2
0
0.33
4
2
0
0.5
8
2
0
0.25
8
2
0
0.25
8
2
1
0.25
8
2
0
0.25
6
2
0
0.33
2
2
0
1
3
2
0
0.67
6
2
0
0.33
3
1
0
0.33
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
8
1
0
0.13
3
1
0
0.33
3
1
0
0.33
7
1
0
0.14
2
1
0
0.5
1
1
0
1
6
1
1
0.17
7
1
0
0.14
3
1
0
0.33
1
1
0
1
1
1
0
1
9
1
0
0.11
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0.5
1
1
0
1
1
1
0
1
4
1
0
0.25
8
1
0
0.13
2
1
0
0.5
3
1
0
0.33
7
1
1
0.14
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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