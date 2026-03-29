  • Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным

Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным

29 марта, 18:45
4

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович высказался о товарищеском матче с «Зенитом» (0:2).

– Классический товарищеский матч. После того, как долго мы добирались до Питера, основная задача была не получить травму, чтобы всe прошло гладко. В первый раз в моей долгой карьере я добирался 25 с половиной часов до города на чем только можно. А так всe здорово, отличная атмосфера была на стадионе, пришло много болельщиков.

– Не было мысли вернуться и просто потренироваться дома?

– Были такие мысли, мы приходили, когда прошло 15 часов и команда была без нормального питания. В любом случае о матче были договоренности, собрались люди, СМИ приехали. Последний шанс добраться – автобус, им и воспользовались.

– Кого бы хотели видеть из «Зенита» в «Кайрате»?

– Наверное, Барриоса. Тот футболист, который на протяжении многих лет доказывает свою состоятельность в «Зените». Системообразующий игрок.

– Насколько изменился «Зенит» после последнего матча, в котором вы принимали участие против него?

– Нет смысла судить по товарищеским матчам. У нас не было шести человек в составе, у них тоже не все были. Поэтому смотреть, какой был «Зенит» до этого, а какой сейчас, неправильно.

  • У «Зенита» семь побед в последних восьми матчах. Впереди у петербуржцев домашняя встреча чемпионата против «Крыльев Советов» (4 апреля).
  • За последние восемь лет команды провели пятый товарищеский матч.
  • «Кайрат» в этом сезоне Лиги чемпионов выступал на общем этапе Лиги чемпионов, где занял последнее место. Ранее «Кайрат» до такой стадии не доходил.

Еще по теме:
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом 2
Мартынович сравнил «Зенит» с командами из Лиги чемпионов 1
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом 23
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Кайрат Зенит Мартынович Александр
Император 1
1774817035
Именно матч, да?
Ответить
Бумбраш
1774835891
Мартынович впервые вживую увидел мартыхаев,вот и весь сказ)))
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» упустил победу над «Бетисом» на 94-й минуте, пропустив от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
