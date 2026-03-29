Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович высказался о товарищеском матче с «Зенитом» (0:2).

– Классический товарищеский матч. После того, как долго мы добирались до Питера, основная задача была не получить травму, чтобы всe прошло гладко. В первый раз в моей долгой карьере я добирался 25 с половиной часов до города на чем только можно. А так всe здорово, отличная атмосфера была на стадионе, пришло много болельщиков.

– Не было мысли вернуться и просто потренироваться дома?

– Были такие мысли, мы приходили, когда прошло 15 часов и команда была без нормального питания. В любом случае о матче были договоренности, собрались люди, СМИ приехали. Последний шанс добраться – автобус, им и воспользовались.

– Кого бы хотели видеть из «Зенита» в «Кайрате»?

– Наверное, Барриоса. Тот футболист, который на протяжении многих лет доказывает свою состоятельность в «Зените». Системообразующий игрок.

– Насколько изменился «Зенит» после последнего матча, в котором вы принимали участие против него?

– Нет смысла судить по товарищеским матчам. У нас не было шести человек в составе, у них тоже не все были. Поэтому смотреть, какой был «Зенит» до этого, а какой сейчас, неправильно.